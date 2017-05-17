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06:36 (мск), источник: Губерния онлайн

Таксист попал в ДТП в Индустриальном районе Хабаровска

В результате аварии пострадал один человек.

Источник: Губерния онлайн

На перекрестке улиц Автобусной и Павла Морозова столкнулись «Мазда Фамилиа» и такси «Тойота Королла». Водитель «Мазды» доставлен в больницу, сообщает портал «Губерния».

«Фамилиа» двигалась со стороны Владивостокского шоссе, перекресток автовладелец собирался проехать по прямой. С курса его сбил другой автомобилист, выполнявший левый поворот на улицу Павла Морозова.

После столкновения «Мазду» откинуло на светофорный столб. У водителя оказалось разбито лицо, а светофор вышел из строя. Таксист и его клиент не пострадали — их спасли ремни безопасности.

Виновника аварии назовут дознаватели.

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