Таксист попал в ДТП в Индустриальном районе Хабаровска

На перекрестке улиц Автобусной и Павла Морозова столкнулись «Мазда Фамилиа» и такси «Тойота Королла». Водитель «Мазды» доставлен в больницу, сообщает портал «Губерния».

«Фамилиа» двигалась со стороны Владивостокского шоссе, перекресток автовладелец собирался проехать по прямой. С курса его сбил другой автомобилист, выполнявший левый поворот на улицу Павла Морозова.

После столкновения «Мазду» откинуло на светофорный столб. У водителя оказалось разбито лицо, а светофор вышел из строя. Таксист и его клиент не пострадали — их спасли ремни безопасности.

Виновника аварии назовут дознаватели.