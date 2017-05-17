Во Владивосток проник птичий грипп

Во Владивостоке инспекторами Россельхознадзора во взаимодействии с сотрудниками полиции Советского района предотвращен оборот и продажа 3 тонн индейки с геномом гриппа птиц. Опасная продукция изъята, помещена на изолированное хранение в отдельный контейнер, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

Согласно информации Россельхознадзора (г. Москва), поступившей в адрес теруправления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, в апреле этого года на птицеводческом предприятии Ростовской области ООО «Евродон-Юг» наблюдалась массовая гибель поголовья индейки. В отобранном от индеек патологическом материале был обнаружен геном вируса гриппа А птиц и идентифицирован подтип Н5.

Всем теруправлениям Россельхознадзора и ветеринарным службам субъектов Российской Федерации предписано усилить меры ветеринарного контроля в отношении продукции этого предприятия, а также в отношении объектов, имеющих с ним хозяйственные связи.

В начале мая этого года при проведении ветеринарного контроля за поступающей на территорию Приморского края продукцией, инспекторами Россельхознадзора был досмотрен груз голени и крыла индейки, поступивший с предприятия ООО «Евродон». Вес партии составил 2,98 тонны. Продукция направлялась в адрес морозильного склада, расположенного в Советском районе г. Владивостока.

И хотя в сопровождавшем груз ветеринарном свидетельстве было указано, что «местность благополучна по заразным и иным болезням животных», и, соответственно, продукция не может вызывать подозрений, инспекторы Россельхознадзора решили перестраховаться.

Так, при сравнении адресов ООО «Евродон» и ООО «Евродон-Юг» было установлено, что оба этих предприятия имеют одинаковый юридический адрес. В связи с чем было принято решение отобрать от продукции пробы и направить в лабораторию.

Проведенные ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» Россельхознадзора испытания показали, что в подозрительных голени и крыле индейки содержится генетический материал вируса гриппа А птиц, подтип Н5.

Сразу же после получения лабораторных результатов теруправлением Россельхознадзора в адрес отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Владивостоку в Советском районе была направлена информации об опасной продукции, которая могла уже реализовываться. В этот же день, в ходе оперативно сработанных совместных действий, сотрудниками полиции и инспекторами Россельхознадзора вся партия опасного мяса птицы была изъята из санитарной камеры, в которой она отдельно хранилась, и помещена на хранение в отдельный контейнер на этом же морозильном складе. В санитарной камере незамедлительно были проведены работы по дезинфекции.

В адрес Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области поступили результаты повторных лабораторных исследований, проведённых ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» Россельхознадзора, подтвердившие наличие в мясе птицы генома вируса гриппа птиц.

В настоящее время материалы по опасному грузу находятся в Государственной ветеринарной инспекции Приморского края. Все дальнейшие действия в отношении изолированного мяса птицы будут проводиться под контролем ветеринарных врачей субъектовой ветеринарной службы.