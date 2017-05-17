Пожары охватили 22,6 гектара леса за сутки на Южном Урале
Всего было ликвидировано семь лесных пожаров.
Всего было ликвидировано семь лесных пожаров.
На Южном Урале ликвидировали семь лесных пожаров за минувшие сутки — площадь возгораний составила 22,6 гектара, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
По два возгорания произошло в Кыштымском (11,6 га) и Чебаркульском (1,4 га) лесничествах, по одному — в Карталинском (2 га), Увельском (7,3 га) и Шершневском (0,3 га). На тушении лесных пожаров были задействованы 37 человек и 17 единиц техники.
Таким образом, на территории лесного фонда региона с начала пожароопасного сезона ликвидированы 307 пожаров на площади 2 643,48 гектара. Всего на тушении лесных пожаров были задействованы 2 тыс. 958 человек и 1 тыс. 72 единицы техники.
Напомним, с 30 апреля по решению губернатора Бориса Дубровского на территории Южного Урала введен особый противопожарный режим, который, в частности, подразумевает запрет на разведение костров на природе, ограничение входа и въезда в лесной массив.