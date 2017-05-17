Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Выступление россиянок поразило жюри британской «Минуты славы»
Ученые рассказали, как получить удовольствие
Глава МИД Украины о встрече с Трампом: такого в Москве не ожидали
Часть россиян предложили лишить пенсии
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
Турбулентность ясного неба Что случилось с российским лайнером в Таиланде
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни
Екатерина Гусева в образе узницы концлагеря на съемках
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
«Посадят или уничтожат»: эксперт о судьбе Порошенко через год
Невестку Порошенко призвали сжечь паспорт
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
Россия спустила на воду «охотника» на атомные подлодки США – СМИ
США купили у Киева истребители СССР - причины
700-800 тысяч рублей — примерная цена нового внедорожника Niva
Тест уникального УАЗ-3907 «Ягуар»: онлайн репортаж
Фоторепортажи
8«Суперлюди» Японии
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
07:59 (мск), источник: dostup1.ru

Пожары охватили 22,6 гектара леса за сутки на Южном Урале

Всего было ликвидировано семь лесных пожаров.

На Южном Урале ликвидировали семь лесных пожаров за минувшие сутки — площадь возгораний составила 22,6 гектара, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ лесами по Челябинской области.

По два возгорания произошло в Кыштымском (11,6 га) и Чебаркульском (1,4 га) лесничествах, по одному — в Карталинском (2 га), Увельском (7,3 га) и Шершневском (0,3 га). На тушении лесных пожаров были задействованы 37 человек и 17 единиц техники.

Таким образом, на территории лесного фонда региона с начала пожароопасного сезона ликвидированы 307 пожаров на площади 2 643,48 гектара. Всего на тушении лесных пожаров были задействованы 2 тыс. 958 человек и 1 тыс. 72 единицы техники.

Напомним, с 30 апреля по решению губернатора Бориса Дубровского на территории Южного Урала введен особый противопожарный режим, который, в частности, подразумевает запрет на разведение костров на природе, ограничение входа и въезда в лесной массив.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
ГИБДД Челябинской области начинает охоту на фуры с «лишним весом»
Россия узнала соперника по четвертьфиналу чемпионата мира
ABC: Трамп рассказал Лаврову о планах ИГ взорвать самолет
Южная Корея может отправить комплекс ПРО THAAD обратно в США
Увеличилось число погибших в результате взрыва газа в Волгограде
Шарапова пропустит Roland Garros в этом сезоне
Россияне начали активнее пользоваться кредитными картами
Конгрессмены призвали провести расследование в отношении Трампа
Спорт
Американские горки: Россия проиграла США на ЧМ Российская сборная уступила в последнем матче группового этапа чемпионата мира по хоккею-2017 американцам и не смогла занять первое место в группе А
Авто
700-800 тысяч рублей — примерная цена нового внедорожника Niva Накануне состоялась рабочая встреча губернатора Самарской области Николая Меркушкина и руководства компании GM-АВТОВАЗ
Hi-Tech
Кампус Microsoft: «технологичный» чудо-город в фотографиях Hi-Tech Mail.ru посмотрел, как живет загадочный город высоких технологий, и как обустроен быт его «обитателей».
Кино
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни О смерти знаменитого советского актера сообщила его супруга
Недвижимость
В Петербурге появится частный трамвай
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Почему квартиры долго не продаются?
В Петербурге достроили девять проблемных многоэтажек
Леди
Андрогинная красота: 8 звезд с самой нестандартной внешностью Если раньше сексуальность, сочетающая в себе черты обоих полов, ассоциировалась с бунтом, а ее носителей называли фриками, сегодня андрогинность - скорее тренд.
Дети
Марина Анисина призналась в беременности Фигуристка подтвердила слухи о том, что ждет еще одного малыша от своего бывшего мужа Никиты Джигурды.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь