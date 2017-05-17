Пожары охватили 22,6 гектара леса за сутки на Южном Урале

На Южном Урале ликвидировали семь лесных пожаров за минувшие сутки — площадь возгораний составила 22,6 гектара, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ лесами по Челябинской области.

По два возгорания произошло в Кыштымском (11,6 га) и Чебаркульском (1,4 га) лесничествах, по одному — в Карталинском (2 га), Увельском (7,3 га) и Шершневском (0,3 га). На тушении лесных пожаров были задействованы 37 человек и 17 единиц техники.

Таким образом, на территории лесного фонда региона с начала пожароопасного сезона ликвидированы 307 пожаров на площади 2 643,48 гектара. Всего на тушении лесных пожаров были задействованы 2 тыс. 958 человек и 1 тыс. 72 единицы техники.

Напомним, с 30 апреля по решению губернатора Бориса Дубровского на территории Южного Урала введен особый противопожарный режим, который, в частности, подразумевает запрет на разведение костров на природе, ограничение входа и въезда в лесной массив.