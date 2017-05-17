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07:58 (мск), источник: Интерфакс

Сотрудники ФСИН проверяют информацию о пытках в свердловской колонии после видеообращения бывшего осужденного

Екатеринбург. 17 мая. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Сотрудники Главного управления ФСИН России по Свердловской области проводят служебную проверку по видеобращению одного из бывших осужденных ИК-5 Нижнего Тагила, сообщает пресс-служба регионального ГУФСИН РФ.

«Осужденный Б. говорит о том, что сотрудники ИК-5 (Нижний Тагил) якобы совершали в отношении его и других осужденных противоправные действия», — говорится в пресс-релизе.

По данным ведомства, проверяется информация, которая содержится в видеообращении осужденного, отбывавшего наказание в исправительной колонии № 5, а также информация в публикациях СМИ.

Как отмечает пресс-служба, свою проверку проводит подразделение прокуратуры Свердловской области. Кроме этого, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, аппарат которой следит за судьбой осужденного, 12 мая посетила его в СИЗО-1 в Екатеринбурге.

В сообщении подчеркивается, что ситуация в ИК-5 стабильная.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в пресс-службе Следственного управления СКР по Свердловской области, следственные органы проводят проверку по доводам, приводимым осужденным колонии. Устанавливаются все обстоятельства, проводятся опросы. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным ряда СМИ, в видеобращении осужденный рассказывает о пытках в ИК-5.

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