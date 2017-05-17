Сотрудники ФСИН проверяют информацию о пытках в свердловской колонии после видеообращения бывшего осужденного
Екатеринбург. 17 мая.
Екатеринбург. 17 мая.
«Осужденный Б. говорит о том, что сотрудники ИК-5 (Нижний Тагил) якобы совершали в отношении его и других осужденных противоправные действия», — говорится в
По данным ведомства, проверяется информация, которая содержится в видеообращении осужденного, отбывавшего наказание в исправительной колонии № 5, а также информация в публикациях СМИ.
Как отмечает
В сообщении подчеркивается, что ситуация в ИК-5 стабильная.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в
По данным ряда СМИ, в видеобращении осужденный рассказывает о пытках в ИК-5.