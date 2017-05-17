Поисковики Яны Перчаткиной обратились к экстрасенсам

Координатор поисков пропавшей 9-летней школьницы Павел Нестеров обратился к экстрасенсам с просьбой не сбивать волонтеров и родителей.

— Уважаемый маги, колдуны и гадалки! Прошу вас не писать нам или родителей Яны Перчаткиной. Людям тяжело. Я не отрицаю, что такие экстрасенсорные способности в той или иной мере существуют. Но иногда вы мешаете и сбиваете с толку. Никак не хочу оскорбить никого из вас, это просто моя личная просьба, — гласит послание Нестерова в социальной сети.

Напомним, что Яна Нестерова пропала 15 дней назад. Второклассница вышла в школу, но до учебного заведения так и не дошла. К поискам девочки подключились полицейские и волонтеры, однако никаких следов Яны до сих не нашли.