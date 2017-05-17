Директору детского дома, где надругались над малышами, вынесли приговор в Хабаровском крае

Хабаровск, 17 мая, AmurMedia.

Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 51-летней женщины — бывшего директора детского дома № 26, расположенного в Советской Гавани, признанной виновной в халатности. На основании амнистии, её освободили от назначенного наказания и сняли судимость, сообщили ИА AmurMedia в СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

Следствием и судом установлено, что в период времени с 2012 года по 2014 год в отношении трех малолетних воспитанников детского дома (две девочки и мальчик) были совершены девять сексуальных преступлений. Об этом стало известно другим воспитанникам, а также работникам учреждения. Сотрудники докладывали о совершенных сексуальных преступлениях директору детского дома, но она не проверяла эту информацию и не сообщала в правоохранительные органы. В итоге родственница одного из воспитанников, узнав о совершаемых преступлениях, обратилась в правоохранительные органы.

В ходе следствия директор детского дома вину не признала. Несмотря на это, следствием продела большая работа по документированию преступной деятельности директора детского дома, в том числе допрошены свыше 30 сотрудников учреждения, почти 20 воспитанников.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю.

В январе 2016 года расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд рассмотрения по существу. В том же году данный детский дом был расформирован, а все воспитанники направлены в детский дом, расположенный в Ванинском районе.

Приговором суда бывшему директору детского дома № 26 назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. На основании п.п. 9,12 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 24 апреля 2015 года «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов» женщина освобождена от назначенного наказания, с нее снята судимость.