В Березниках в ДТП пострадал пассажир такси
16 мая вечером в Березниках столкнулись отечественный автомобиль и машина службы такси. Пострадали два человека.
16 мая вечером в Березниках столкнулись отечественный автомобиль и машина службы такси. Пострадали два человека.
По словам очевидцев ДТП, таксист не пропустил «четырнадцатую». В итоге автомобили столкнулись.
В результате аварии 22-летний пассажир такси был госпитализирован. Второй пассажир — мужчина 21 года — получил травмы головы. Оба автомобиля получили повреждения.