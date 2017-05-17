В Березниках в ДТП пострадал пассажир такси

По словам очевидцев ДТП, таксист не пропустил «четырнадцатую». В итоге автомобили столкнулись.



В результате аварии 22-летний пассажир такси был госпитализирован. Второй пассажир — мужчина 21 года — получил травмы головы. Оба автомобиля получили повреждения.