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09:31 (мск), источник: Новости Перми

В Березниках в ДТП пострадал пассажир такси

16 мая вечером в Березниках столкнулись отечественный автомобиль и машина службы такси. Пострадали два человека.

По словам очевидцев ДТП, таксист не пропустил «четырнадцатую». В итоге автомобили столкнулись.

В результате аварии 22-летний пассажир такси был госпитализирован. Второй пассажир — мужчина 21 года — получил травмы головы. Оба автомобиля получили повреждения.

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