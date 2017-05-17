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11:00 (мск), источник: Губерния онлайн

Участники ДТП под Хабаровском поспорили из-за сигнала светофора

Каждый из водителей был уверен в своей невиновности; разбираться с этим происшествием придется дознавателям.

Источник: Губерния онлайн

В Тополево на пересечении Комсомольского шоссе и улицы Новой разбились два автомобиля, пострадал один человек, сообщает портал «Губерния».

Травмы получил пассажир, ехавший в «Ниссане Блюбёрд». За рулем этой машины находилась женщина с 12-летним водительским стажем. Со своим попутчиком она знакома не была: автолюбительница подвозила мужчину, оставившего свою иномарку в автосервисе недалеко от места будущего столкновения.

Еще одним участником ДТП стал водитель «Хонды Степвэгон». Он двигался со стороны улицы Горького и планировал свернуть налево, в сторону села. Полицейских он уверял, что правил движения не нарушал.

Автолюбительница, которая двигалась со стороны города, говорила, что ожидать появления помехи не могла. Во-первых, светофор разрешал движение именно ей. Во-вторых, оппонент выписал на дороге траекторию, не дававшую шансов на уклонение.

Столкновение зафиксировала камера наблюдения, однако качество съемки не позволяет разобраться, на какой сигнал светофора в действительности выезжают водители. Материалы направлены дознавателям.

Этот перекресток не так давно оборудовали светофором, который должен был снизить аварийность. Похоже, это лишь усложнило разбор столкновений из-за споров о сигнале электронного регулировщика.

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