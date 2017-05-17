Участники ДТП под Хабаровском поспорили из-за сигнала светофора
Каждый из водителей был уверен в своей невиновности; разбираться с этим происшествием придется дознавателям.
Каждый из водителей был уверен в своей невиновности; разбираться с этим происшествием придется дознавателям.
В Тополево на пересечении Комсомольского шоссе и улицы Новой разбились два автомобиля, пострадал один человек, сообщает портал «Губерния».
Травмы получил пассажир, ехавший в «Ниссане Блюбёрд». За рулем этой машины находилась женщина с 12-летним водительским стажем. Со своим попутчиком она знакома не была: автолюбительница подвозила мужчину, оставившего свою иномарку в автосервисе недалеко от места будущего столкновения.
Еще одним участником ДТП стал водитель «Хонды Степвэгон». Он двигался со стороны улицы Горького и планировал свернуть налево, в сторону села. Полицейских он уверял, что правил движения не нарушал.
Автолюбительница, которая двигалась со стороны города, говорила, что ожидать появления помехи не могла.
Столкновение зафиксировала камера наблюдения, однако качество съемки не позволяет разобраться, на какой сигнал светофора в действительности выезжают водители. Материалы направлены дознавателям.
Этот перекресток не так давно оборудовали светофором, который должен был снизить аварийность. Похоже, это лишь усложнило разбор столкновений