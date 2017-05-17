Сотрудники челябинского «Горэкоцентра» проверяют ветприемник, где нашли десятки трупов животных

Информация об этом появилась в официальной группе фонда помощи бездомным животным «Верное сердце». Сообщение подкреплено видеоматериалом.

Волонтёры посетили приёмник на территории городской свалки и обнаружили мёртвых животных — собак и кошек — сваленных в кучу в холодильной камере. Зоозащитники обвиняют владельцев «склада трупов» в живодёрстве.

Как прокомментировали корреспонденту «Урал-пресс-информ» в челябинском «Горэкоцентре», специалисты организации в данный момент находятся на месте случившегося и выясняют все обстоятельства.