Сотрудники челябинского «Горэкоцентра» проверяют ветприемник, где нашли десятки трупов животных
Челябинские зоозащитники обнаружили в холодильнике ветеринарного приёмника десятки окровавленных трупов собак и кошек.
Челябинские зоозащитники обнаружили в холодильнике ветеринарного приёмника десятки окровавленных трупов собак и кошек.
Информация об этом появилась в официальной группе фонда помощи бездомным животным «Верное сердце». Сообщение подкреплено видеоматериалом.
Волонтёры посетили приёмник на территории городской свалки и обнаружили мёртвых животных — собак и кошек — сваленных в кучу в холодильной камере. Зоозащитники обвиняют владельцев «склада трупов» в живодёрстве.
Как прокомментировали корреспонденту «Урал-пресс-информ» в челябинском «Горэкоцентре», специалисты организации в данный момент находятся на месте случившегося и выясняют все обстоятельства.