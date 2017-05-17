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09:34 (мск), источник: Uralpress.ru

Сотрудники челябинского «Горэкоцентра» проверяют ветприемник, где нашли десятки трупов животных

Челябинские зоозащитники обнаружили в холодильнике ветеринарного приёмника десятки окровавленных трупов собак и кошек.

Информация об этом появилась в официальной группе фонда помощи бездомным животным «Верное сердце». Сообщение подкреплено видеоматериалом.

Волонтёры посетили приёмник на территории городской свалки и обнаружили мёртвых животных — собак и кошек — сваленных в кучу в холодильной камере. Зоозащитники обвиняют владельцев «склада трупов» в живодёрстве.

Как прокомментировали корреспонденту «Урал-пресс-информ» в челябинском «Горэкоцентре», специалисты организации в данный момент находятся на месте случившегося и выясняют все обстоятельства.

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