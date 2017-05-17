Появилось видео столкновения в Вашингтоне сторонников Эрдогана с противниками

Один из них получил серьезное ранение. Видео с места событий публикует Ruptly. Сторонников и противников турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана разнимала полиция.

По чьей вине произошел инцидент, не сообщается.

Акция протеста была приурочена к визиту Эрдогана в США. 16 мая он встретился с американским президентом Дональдом Трампом.