Появилось видео столкновения в Вашингтоне сторонников Эрдогана с противниками
В столкновениях около резиденции посла Турции в США пострадали девять человек.
В столкновениях около резиденции посла Турции в США пострадали девять человек.
Один из них получил серьезное ранение. Видео с места событий публикует Ruptly. Сторонников и противников турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана разнимала полиция.
По чьей вине произошел инцидент, не сообщается.
Акция протеста была приурочена к визиту Эрдогана в США. 16 мая он встретился с американским президентом Дональдом Трампом.