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14:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Появилось видео столкновения в Вашингтоне сторонников Эрдогана с противниками

В столкновениях около резиденции посла Турции в США пострадали девять человек.

Один из них получил серьезное ранение. Видео с места событий публикует Ruptly. Сторонников и противников турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана разнимала полиция.

По чьей вине произошел инцидент, не сообщается.

Акция протеста была приурочена к визиту Эрдогана в США. 16 мая он встретился с американским президентом Дональдом Трампом.

Комментарии
5
Ольга Лысенко
Надо как в Таджикистане --полицейских с излишним весом в отставку. Осалились , убежать и увернуться даже не могут.
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Просто Олег
Так а чего не пострелялись-то?
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Марк К*****
Интересно, участники драки вообще понимали за, что дерутся то...
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