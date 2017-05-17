Следователи назвали причину взрыва газа в доме в Волгограде

«Четырнадцатого мая мужчина через интернет-сайт бесплатных объявлений нанял местного жителя для… подключения торгового павильона, принадлежащего его сыну, к городским сетям водоснабжения… Указанные работы проводились несанкционированно», — говорится в релизе.

По последним данным, в результате взрыва 12 квартир разрушены полностью, еще четыре — частично. Четыре человека погибли, 11 пострадали.