Следователи назвали причину взрыва газа в доме в Волгограде
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Работы по подключению к водопроводу, в ходе которых в Волгограде взорвался газ и рухнул подъезд дома, проводились самовольно, сообщает в среду СК РФ.
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Работы по подключению к водопроводу, в ходе которых в Волгограде взорвался газ и рухнул подъезд дома, проводились самовольно, сообщает в среду СК РФ.
«Четырнадцатого мая мужчина через
По последним данным, в результате взрыва 12 квартир разрушены полностью, еще четыре — частично. Четыре человека погибли, 11 пострадали.