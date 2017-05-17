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10:52 (мск), источник: РИА Новости

Следователи назвали причину взрыва газа в доме в Волгограде

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Работы по подключению к водопроводу, в ходе которых в Волгограде взорвался газ и рухнул подъезд дома, проводились самовольно, сообщает в среду СК РФ.

Источник: РИА Новости

«Четырнадцатого мая мужчина через интернет-сайт бесплатных объявлений нанял местного жителя для… подключения торгового павильона, принадлежащего его сыну, к городским сетям водоснабжения… Указанные работы проводились несанкционированно», — говорится в релизе.

По последним данным, в результате взрыва 12 квартир разрушены полностью, еще четыре — частично. Четыре человека погибли, 11 пострадали.

Комментарии
6
Эдуард Иванов
Василий, да никто там денег не брал и добро не давал. Все как обычно. Пришли те кого нанял хозяин, сказали : " начальника, мы усе сыделаем". И сделали.....:((((
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Василий Фесин
Какой то член ,взял бабла и разрешил ремонт...
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Tavovic
))
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09:27 (мск)© Ньюстюб
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