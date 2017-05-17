В Новосибирске жилец дома забросал машины во дворе кирпичами

Инцидент произошел сегодня ночью в Кировском районе. Дебошир свирепствовал во дворе дома № 1, расположенной по улице Сержанта Коротаева. Мужчина кидал кирпичи и другие вещи из окна собственной квартиры прямо на стоящие внизу автомобили. Несколько машин пострадало, а одной кирпич угодил в лобовое стекло и разбил его. Некоторые жители дома отогнали свои машины подальше от опасности. Хулигана пока не нашли.