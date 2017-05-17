Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безрукова, Навка и дети Киркорова на премьере «Трио в перьях»
Как спастись от укуса клеща: инструкция
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Светлана Светикова снова станет мамой
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
Удар по баррелю: дна пропасти не видно? В чем причины и стоит ли ждать дальнейшего сокращения нефтяных котировок
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни
Екатерина Гусева в образе узницы концлагеря на съемках
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
«Посадят или уничтожат»: эксперт о судьбе Порошенко через год
Невестку Порошенко призвали сжечь паспорт
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
СМИ узнали, зачем США купили у Украины советские истребители
СМИ: Лавров пошутил в адрес США при Трампе
Тест уникального УАЗ-3907 проекта «Ягуар»: онлайн репортаж
На трассе «Дон» проведут эксперимент с водителями
Фоторепортажи
8«Суперлюди» Японии
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
12«Евровидение-2017»
1080 лет парку Лос-Гласьярес
11:04 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске жилец дома забросал машины во дворе кирпичами

Инцидент случился в Кировском районе мегаполиса.

В Новосибирске мужчина забросал автомобили, припаркованные во дворе жилого дома, кирпичами и прочими вещами. Об этом сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Инцидент произошел сегодня ночью в Кировском районе. Дебошир свирепствовал во дворе дома № 1, расположенной по улице Сержанта Коротаева. Мужчина кидал кирпичи и другие вещи из окна собственной квартиры прямо на стоящие внизу автомобили. Несколько машин пострадало, а одной кирпич угодил в лобовое стекло и разбил его. Некоторые жители дома отогнали свои машины подальше от опасности. Хулигана пока не нашли.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Пьяный водитель иномарки обвинил свою собаку в аварии
ABC: Трамп рассказал Лаврову о планах ИГ взорвать самолет
Сборная России удаляется в Париж: итоги группового этапа ЧМХ
Южная Корея может отправить комплекс ПРО THAAD обратно в США
Следователи назвали причину взрыва газа в доме в Волгограде
Самый дорогой участок земли в мире продали в Гонконге
В РФ могут запретить показ распития алкоголя по телевидению днем
Конгрессмены призвали провести расследование в отношении Трампа
Спорт
Плохой лед и «Золушка» из Латвии: на ЧМХ завершен групповой этап Хорошо на турнире себя проявляют пока североамериканские сборные
Авто
700-800 тысяч рублей — примерная цена нового внедорожника Niva Накануне состоялась рабочая встреча губернатора Самарской области Николая Меркушкина и руководства компании GM-АВТОВАЗ
Hi-Tech
Кампус Microsoft: «технологичный» чудо-город в фотографиях Hi-Tech Mail.ru посмотрел, как живет загадочный город высоких технологий, и как обустроен быт его «обитателей».
Кино
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни О смерти знаменитого советского актера сообщила его супруга
Недвижимость
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Где и как голосовать за будущее пятиэтажек?
Программу «Жилье для российской семьи» решено завершить
Россиянам уже не хватает денег на услуги ЖКХ
Леди
Андрогинная красота: 8 звезд с самой нестандартной внешностью Если раньше сексуальность, сочетающая в себе черты обоих полов, ассоциировалась с бунтом, а ее носителей называли фриками, сегодня андрогинность - скорее тренд.
Дети
Марина Анисина призналась в беременности Фигуристка подтвердила слухи о том, что ждет еще одного малыша от своего бывшего мужа Никиты Джигурды.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь