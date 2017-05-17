В столкновении маршрутки и «Мерседеса» центре Омска пострадали 7 пассажиров
Сегодня, 17 мая, около 13:15 на улице Гагарина в районе остановки «Госпиталь» произошло ДТП.
Сегодня, 17 мая, около 13:15 на улице Гагарина в районе остановки «Госпиталь» произошло ДТП.
Легковой автомобиль Mersedec столкнулся с автомобилем Ford Transit, отчего последний въехал в опору дорожного знака. Предварительно установлено, что легковушка не предоставила преимущество маршрутке № 323 при перестроении, сообщили в
В ДТП пострадали семеро пассажиров маршрутки — на место выехали как минимум три «скорые». По словам очевидцев, один из пострадавших лежит на земле.
Отметим, что на маршруте № 323 работают машины ИП В. А. Блажко, ИП М. В. Локотков.