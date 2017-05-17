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10:59 (мск), источник: РИА Крым

Украинец попытался провести шприцы с психотропным веществом в аптечке авто

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая — РИА Новости (Крым). Сотрудники Красноперекопского таможенного поста Крымской таможни совместно с Погрануправлением ФСБ России по РК в пункте пропуска «Перекоп», обнаружили у украинца два шприца с психотропным веществом, которые были спрятаны в автомобильной аптечке.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«При проведении таможенного осмотра транспортного средства, под управлением гражданина сопредельного государства, внимание должностных лиц контролирующих органов привлекло содержимое медицинской аптечки водителя. Среди перевязочных средств таможенники обнаружили два шприц-тюбика с нанесенными заводским способом надписями: «Буторфанол тартрат (наркотический анальгетик, опиоид, производный морфина — ред.)», — отмечается в сообщении.

Согласно законодательству ввоз данного препарата запрещен на территорию Российской Федерации, поскольку он является психотропным веществом. Разрешений на перемещение препарата у мужчины не было.

На данный момент шприцы с содержимым изъяты, проводятся проверочные мероприятия.

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