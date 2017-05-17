Водолазы не нашли тела погибших в затонувшем сухогрузе «Герои Арсенала»

Водолазы Азово-Черноморского филиала ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота» осмотрели жилые помещения судна «Герои Арсенала», в условиях шторма потерпевшего крушение и затонувшего в южной части Керченского пролива. Работы проводились по поручению судовладельца.

Для работ были привлечены суда «Меркурий» и «Водолаз Чебаненко». В спусках принимали участие восемь водолазов. На глубинах до 47 метров они осмотрели внутренние помещения кормовой части судна.

Погибших членов экипажа сухогруза «Герои Арсенала» не обнаружено, сообщает Морская спасательная служба Росморречфлота.

Как сообщал «Югополис», в четверг, 19 апреля, в Черном море на удалении 19 морских миль от мыса Железный Рог (Краснодарский край, Таманский полуостров), вблизи Керченского пролива потерпел крушение сухогруз «Герои Арсенала» (судовладелец Gunes shipping, Турция, флаг Панама).

Судно следовало из порта Азов Ростовской области в Турцию, перевозя зерно. На борту находился экипаж из 12 человек (девять граждан Украины, два гражданина России, один гражданин Грузии).

По информации «Росморречфлота», причиной морской катастрофы стал шторм. Сухогруз водоизмещением 3,5 тысячи тонн раскололся надвое и затонул.

В первый день поисков спасатели извлекли из воды тела трех погибших моряков. Среди них был новороссиец Андрей Ведерников. Один член экипажа был спасен. Дальнейшие поиски результатов не дали.