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14:00 (мск), источник: Lenta.Ru

На пороховом заводе в Польше произошел мощный взрыв

На заводе по производству пороха в польском Монколько (Нижняя Силезия) произошел мощный взрыв. Об этом сообщает TVN24.

По данным спасателей, два человека пропали без вести, шесть получили ранения и травмы. В результате происшествия обрушилось производственное здание.

На месте взрыва работают несколько пожарных расчетов и медики. Кинологи с собаками обследуют руины в поисках пропавших сотрудников, которые могут находиться под завалами. Спасательная операция продлится еще несколько часов.

По словам мэра города Монколько Урсулы Врубель, взрыв был такой мощности, что практически во всех домах населенного пункта выбиты стекла.

Как указывает телеканал, пороховой завод в этом городе являлся, вероятно, старейшим в мире — производство здесь было начато еще в 17 веке.

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