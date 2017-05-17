На пороховом заводе в Польше произошел мощный взрыв

По данным спасателей, два человека пропали без вести, шесть получили ранения и травмы. В результате происшествия обрушилось производственное здание.

На месте взрыва работают несколько пожарных расчетов и медики. Кинологи с собаками обследуют руины в поисках пропавших сотрудников, которые могут находиться под завалами. Спасательная операция продлится еще несколько часов.