Пермяк пытался продать бабушкины ордена

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». Мужчина планировал получить за награды тысячу рублей.



При проведении личного досмотра правоохранители обнаружили и изъяли медали: «За трудовое отличие», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.». А также две юбилейные медали «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.».



Экспертиза установила, что все представленные медали являются государственными наградами СССР, полностью соответствует официальному описанию и является подлинным.



Эти медали достались пермяку от прабабушки и прадедушки, которые являлись участниками Великой Отечественной войны. После смерти родственников мужчина забрал медали себе, а потом решил продать.

