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14:08 (мск), источник: Новости Перми

Пермяк пытался продать бабушкины ордена

11 апреля 19-летний пермяк пытался продать государственные награды на территории остановки «Промучасток». Его задержали транспортные полицейские.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». Мужчина планировал получить за награды тысячу рублей.

При проведении личного досмотра правоохранители обнаружили и изъяли медали: «За трудовое отличие», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.». А также две юбилейные медали «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.».

Экспертиза установила, что все представленные медали являются государственными наградами СССР, полностью соответствует официальному описанию и является подлинным.

Эти медали достались пермяку от прабабушки и прадедушки, которые являлись участниками Великой Отечественной войны. После смерти родственников мужчина забрал медали себе, а потом решил продать.

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Пермяк пытался продать бабушкины ордена
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