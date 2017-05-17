В Елабуге на дороге появилась яма двухметровой глубины

Сообщается, что большая яма образовалась на окружном шоссе возле Георгиевского храма.

— Когда дорогу делали, до этого яма там уже была. Ливневку недоделали, — прокомментировал видео водитель Назиб Муслихов.

Общая площадь ямы составила 25 кв.м, глубина — около 2-х метров.

В настоящее время дорожники засыпали яму песком и начали ремонтные работы, на месте установили знаки. В момент обвала никто не пострадал.