Пожар в автоцентре на ул. Ново-Садовой ликвидирован
В среду, 17 мая, в 14:24 28 человек, используя девять единиц техники, ликвидировали пожар в автоцентре на ул.
В среду, 17 мая, в 14:24 28 человек, используя девять единиц техники, ликвидировали пожар в автоцентре на ул.
Напомним, что сообщение о пожаре в автоцентре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 13:44. По данным ГУ МЧС по Самарской области, горело неэксплуатируемое здание на территории СТО автоцентра. Площадь пожара составила 100 кв. метров.
Очаг возгорания удалось ликвидировать в 14:20. А для окончательной ликвидации пожара огнеборцам понадобилось еще четыре минуты. Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.