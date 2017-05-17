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15:36 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе вынесли приговор мошенникам, которые обманули дольщиков «Солнечного» на 300 млн рублей

Советский районный суд сегодня вынес обвинительный приговор в отношении трех человек, которые обманули дольщиков микрорайона «Солнечный» в Уфе.

Все они были признаны в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Об этой истории ProUfu.ru рассказывал неоднократно ранее. Крайнее собрание дольщиков на эту тему проводилось в начале 2017 года. Обманутые граждане по итогу остались без денег и жилья. По словам дольщиков, сдача дома планировалась еще в четвертом квартале 2010 года, однако, спустя 7 лет картина не изменилась. Многие граждане продали все имущество, отдали последние кровные, после чего им приходится ютиться по съемным квартирам. При этом все время на месте стройки стоит недостроенный дом, за снос которого опасаются жители города. На данный момент обязательства по окончанию строительства проблемного дома взяли на себя МУП «Служба заказчика и технического надзора» и Администрация города Уфы.

В ходе следствия было установлено, что 60-летний Наиль Зарипов, 63-летний Геннадий Федоров, 59-летний Халим Биглов и 58-летний Рамиль Аминов продавали так называемые «воздушные» этажи под видом строительства микрорайона «Солнечный» в Уфе.

Обвиняемыми были арендованы земельные участки, на которых создавалась видимость строительства. Продажа гражданам жилья осуществлялась с помощью подконтрольных предприятий-щастройщиков и жилищно-строительных кооперативов. Таким образом, реализация помещений происходила дважды.

За 9 лет с 2006 по 2015 год по этой схеме ими было похищено порядка 300 миллионов рублей. По делу пострадавшими признаны 281 человек, при этом подсудимые свою в совершении преступления не признали.

Советский районный суд приговорил Зарипова к 5 годам лишения свободы, Биглова и Федорова — к 4 годам и 10 месяцам, а Аминова — к 4,5 годам тюрьмы. Ближайшие годы они проведут в колонии-поселении.

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