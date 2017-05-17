В Ростовской области в подсобке жилого дома нашли крупную партию оружия
Оперативники ФСБ и сотрудники Росгвардии в селе Большие Салы Мясниковского района обнаружили крупную партию оружия, сообщает
Оперативники ФСБ и сотрудники Росгвардии в селе Большие Салы Мясниковского района обнаружили крупную партию оружия, сообщает
Оружие нашли в подсобном помещении одного из домовладений. Специалисты изъяли автомат АК-74 и два магазина к нему, два гранатомета РПГ-18, подствольный гранатомет ГП-25,
«В результате проведения данных мероприятий по подозрению в незаконном хранении оружия был задержан владелец домовладения, 53-летний местный житель, — сообщили в