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18:32 (мск), источник: Городской репортер

В Ростовской области в подсобке жилого дома нашли крупную партию оружия

Оперативники ФСБ и сотрудники Росгвардии в селе Большие Салы Мясниковского района обнаружили крупную партию оружия, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Ростовской области.

Оружие нашли в подсобном помещении одного из домовладений. Специалисты изъяли автомат АК-74 и два магазина к нему, два гранатомета РПГ-18, подствольный гранатомет ГП-25, пистолет-пулемет неустановленного образца, гранату Ф-1, четыре выстрела гранатометных ВОГ-25, два куска взрывчатого вещества «пластид» общей массой 400 граммов, два капсюль-детонатора, 14 электродетонаторов, а также около 500 патронов к огнестрельному оружию различных калибров.

«В результате проведения данных мероприятий по подозрению в незаконном хранении оружия был задержан владелец домовладения, 53-летний местный житель, — сообщили в пресс-службе Росгвардии. — Изъятое направлено на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела».

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