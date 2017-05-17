Волжанин «нагрел» страховщиков на 400 тысяч рублей

Как сообщила РИАЦ пресс-секретарь облпрокуратуры Ольга Токарева, по версии следствия, Варламов инсценировал дорожно-транспортное происшествие в Волжском. В результате компания «Росгосстрах» потеряла 400 тыс. рублей.

Свою вину Варламов признал. Как выяснилось, ранее он был судим за незаконное хранение и сбыт наркотических средств и отбывал три с половиной года лишения свободы.

Нынешняя инкриминируемая ему статья УК, в качестве максимального, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.