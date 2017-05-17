Волжанин «нагрел» страховщиков на 400 тысяч рублей
В суд Волжского направлено уголовное дело о мошенничестве в сфере страхования. В преступлении обвиняется некий Роман Варламов.
В суд Волжского направлено уголовное дело о мошенничестве в сфере страхования. В преступлении обвиняется некий Роман Варламов.
Как сообщила РИАЦ
Свою вину Варламов признал. Как выяснилось, ранее он был судим за незаконное хранение и сбыт наркотических средств и отбывал три с половиной года лишения свободы.
Нынешняя инкриминируемая ему статья УК, в качестве максимального, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.