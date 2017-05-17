Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пенелопа Крус стала блондинкой ради роли: первое фото в образе
Ученые рассказали, как получить удовольствие
Глава Минобороны Украины сделал заявление, касающееся Донбасса
10 вещей, которых вы не увидите в счастливых семьях
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
Удар по баррелю: дна пропасти не видно? В чем причины и стоит ли ждать дальнейшего сокращения нефтяных котировок
Выступление россиянок поразило жюри британской «Минуты славы»
Скончалась 94-летняя народная артистка России Ирина Карташева
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
«Не ответил ни на один вопрос»: СМИ о пресс-конференции Порошенко
Садальский поругался с Максаковой в эфире Малахова
Дмитрию Шепелеву запретили покидать Россию
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
51-летний Меладзе показал беззаботное фото с любимой - СМИ
СМИ: похудевшая Максакова пришла на Евровидение
Тест уникального УАЗ-3907 проекта «Ягуар»: онлайн репортаж
На трассе «Дон» проведут эксперимент с водителями
Фоторепортажи
8Дебаты Макрона и Ле Пен
860 лет назад родился Cид Вишес
12«Евровидение-2017»
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
18:23 (мск), источник: РИАЦ

Волжанин «нагрел» страховщиков на 400 тысяч рублей

В суд Волжского направлено уголовное дело о мошенничестве в сфере страхования. В преступлении обвиняется некий Роман Варламов.

Источник: РИАЦ

Как сообщила РИАЦ пресс-секретарь облпрокуратуры Ольга Токарева, по версии следствия, Варламов инсценировал дорожно-транспортное происшествие в Волжском. В результате компания «Росгосстрах» потеряла 400 тыс. рублей.

Свою вину Варламов признал. Как выяснилось, ранее он был судим за незаконное хранение и сбыт наркотических средств и отбывал три с половиной года лишения свободы.

Нынешняя инкриминируемая ему статья УК, в качестве максимального, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
В Урюпинске девушка получила травмы, выйдя на ходу из автомашины
ЕС предоставил Украине безвизовый режим
Объявлен состав нового правительства Франции
«ВКонтакте» побила рекорд посещаемости на Украине
Конгрессмен предложил запустить процедуру импичмента Трампа
Сборная России провела три лишних часа на вокзале в Кельне
Дмитрия Захарченко заподозрили в получении взятки в $800 тысяч
Моника Беллуччи и другие звезды первого дня Каннского фестиваля
Спорт
«Красная машина», которую мы не знаем На групповом этапе сборная России громила аутсайдеров, но потеряла очки в играх с конкурентами. Почему мы ничего не знаем о команде Знарка?
Авто
Треть водителей готовы отказаться от своих авто Потребители все чаще говорят о том, что хотели бы сделать свой выбор в пользу каршеринговых и мобильных сервисов
Hi-Tech
Новые телефоны Nokia 3310 раскупили за один день Телефон оказался очень популярен. Покупатели буквально сметают новинку, несмотря на весьма спорный успех аппарата
Кино
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни» Актриса играет главную роль в новом историческом сериале канала «Россия 1»
Недвижимость
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Названы города Европы с самым доступным жильем
Россиянам уже не хватает денег на услуги ЖКХ
Почему квартиры долго не продаются?
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Счастливая случайность спасла выпавшего из окна 2-летнего ребенка Малыша поймал на руки случайно оказавшийся под окном приятель его отца.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь