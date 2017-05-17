В Воронежской области в ДТП с 2 грузовиками погиб 57-летний ставрополец
Водитель Мan врезался в стоящий на обочине «ЗИЛ», сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в
Водитель Мan врезался в стоящий на обочине «ЗИЛ», сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в
Водитель «ЗИЛа», 57-летний житель Ставропольского края, скончался на месте. По данным
Видео аварии появилось в группе «Аварии/ДТП/Воронежа» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, что автомобили получили серьезные повреждения.
Водитель Мan, 32-летний житель Тульской области, ехал cо стороны Москвы в направлении Ростова. Он столкнулся с «ЗИЛом», стоявшим на обочине. От травм 57-летний мужчина скончался на месте. Водитель Мan не пострадал.
Полицейские устанавливают причины ДТП.