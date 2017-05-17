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16:39 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области в ДТП с 2 грузовиками погиб 57-летний ставрополец

Водитель Мan врезался в стоящий на обочине «ЗИЛ», сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области в среду, 17 мая.

Водитель «ЗИЛа», 57-летний житель Ставропольского края, скончался на месте. По данным пресс-службы регуправления МВД, авария произошла на 568 км автодороги М4 «Дон» в Каширском районе в 2:40 среды, 17 мая.

Видео аварии появилось в группе «Аварии/ДТП/Воронежа» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, что автомобили получили серьезные повреждения.

Водитель Мan, 32-летний житель Тульской области, ехал cо стороны Москвы в направлении Ростова. Он столкнулся с «ЗИЛом», стоявшим на обочине. От травм 57-летний мужчина скончался на месте. Водитель Мan не пострадал.

Полицейские устанавливают причины ДТП.

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