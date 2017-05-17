В Воронежской области в ДТП с 2 грузовиками погиб 57-летний ставрополец

Водитель «ЗИЛа», 57-летний житель Ставропольского края, скончался на месте. По данным пресс-службы регуправления МВД, авария произошла на 568 км автодороги М4 «Дон» в Каширском районе в 2:40 среды, 17 мая.

Видео аварии появилось в группе «Аварии/ДТП/Воронежа» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, что автомобили получили серьезные повреждения.