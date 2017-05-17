Огромный пчелиный рой остановил движение в центре Лондона
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Огромный пчелиный рой парализовал движение транспорта в час пик на
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Огромный пчелиный рой парализовал движение транспорта в час пик на
На записи видно, как пчелы летают над оживленной магистралью. Некоторые прохожие останавливаются, чтобы понаблюдать за происходящим, другие пытаются укрыться от нашествия насекомых.
Как отмечают местные СМИ, решить проблему удалось только вечером. Местный пасечник Фил Кларксон привез мобильный улей, к которому слетелось большинство пчел.