Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безрукова, Навка и дети Киркорова на премьере «Трио в перьях»
Треть россиян не доверяет врачам
Власти изменили правила подсчета стажа для назначения пенсии
10 вещей, которых вы не увидите в счастливых семьях
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
В московских загсах запретили живую музыку и лепестки цветовВступить в брак в столице теперь можно только под фонограмму
Пенелопа Крус стала блондинкой ради роли: первое фото в образе
Безрукова, Навка и дети Киркорова на премьере «Трио в перьях»
Названы первые площадки для переселения из хрущевок
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
«Не ответил ни на один вопрос»: СМИ о пресс-конференции Порошенко
Киев хочет изменить статус Крыма: реакция РФ – СМИ
Дмитрию Шепелеву запретили покидать Россию
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
"Это мои девчата": Павел Воля показал Утяшеву с дочкой
СМИ: Волочкова восхитила фанатов сменой прически
Новое поколение Lada 4x4: похоже, это будет кроссовер
Volvo готовит модель XC20
Фоторепортажи
8Дебаты Макрона и Ле Пен
11Война в карикатурах
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
8«Суперлюди» Японии
16:58 (мск), источник: РИА Новости

Огромный пчелиный рой остановил движение в центре Лондона

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Огромный пчелиный рой парализовал движение транспорта в час пик на Гринвич-стрит в Лондоне. Видео инцидента опубликовано в YouTube.

На записи видно, как пчелы летают над оживленной магистралью. Некоторые прохожие останавливаются, чтобы понаблюдать за происходящим, другие пытаются укрыться от нашествия насекомых.

Как отмечают местные СМИ, решить проблему удалось только вечером. Местный пасечник Фил Кларксон привез мобильный улей, к которому слетелось большинство пчел.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
Гости Евровидения оставили киевские отели без дополнительного заработка
ЕС предоставил Украине безвизовый режим
Сборная России удаляется в Париж: итоги группового этапа ЧМХ
Киев признал, что не сможет закрыть доступ к российским соцсетям
Путин счел «шизофренией» обвинения в адрес Трампа
Во Франции сформировано новое правительство
Японская принцесса лишится титула из-за жениха
Моника Беллуччи и другие звезды первого дня Каннского фестиваля
Спорт
Плохой лед и «Золушка» из Латвии: на ЧМХ завершен групповой этап Хорошо на турнире себя проявляют пока североамериканские сборные
Авто
Прямой эфир на «Авто Mail.Ru»: обсуждаем «бюджетники» и... уникальный УАЗ Прямо сейчас редакция «Авто Mail.Ru» отвечает на вопрос, что купить - обновленный Skoda Rapid или другой «бюджетник», а также обсуждает уникальный советский внедорожник
Hi-Tech
Кампус Microsoft: «технологичный» чудо-город в фотографиях Hi-Tech Mail.ru посмотрел, как живет загадочный город высоких технологий, и как обустроен быт его «обитателей».
Кино
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни» Актриса играет главную роль в новом историческом сериале канала «Россия 1»
Недвижимость
В Петербурге появится частный трамвай
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Почему квартиры долго не продаются?
В Петербурге достроили девять проблемных многоэтажек
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Ирина Дубцова увезла сына из Москвы из-за недуга Певица улетела с ребенком на Мальдивы.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь