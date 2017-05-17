Молдаванка на «Ягуаре» сбила немецкого чиновника

Мужчина шел по тратуару, он оказался вне поля зрения женщины, которая находилась за рулем автомобиля марки Ягуар. Пострадавшим оказался немецким чиновником из федерального министерства экономики и энергетики Германии, который приехал в Молдову с официальным визитом.

Карета скорой помощи оперативно доставила пострадавшего в больницу с серьезными переломами. Сотрудники прокуратуры возбудили уголовное дело в связи с этим происшествием.

В том случае, если суд признает женщину виновной, ей грозит 3 года тюрьмы.