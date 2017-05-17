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17:07 (мск), источник: Actualitati.md

Молдаванка на «Ягуаре» сбила немецкого чиновника

Инцидент произошел на улице Николае Йорга, в самом центре города у лицея Промитей.

Источник: Actualitati.md

Мужчина шел по тратуару, он оказался вне поля зрения женщины, которая находилась за рулем автомобиля марки Ягуар. Пострадавшим оказался немецким чиновником из федерального министерства экономики и энергетики Германии, который приехал в Молдову с официальным визитом.

Карета скорой помощи оперативно доставила пострадавшего в больницу с серьезными переломами. Сотрудники прокуратуры возбудили уголовное дело в связи с этим происшествием.

В том случае, если суд признает женщину виновной, ей грозит 3 года тюрьмы.

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