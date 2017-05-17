Грузовик застрял под Чкаловской лестницей в Нижнем Новгороде 17 мая

По данным очевидца, грузовой автомобиль «Газон» нарушил требование знака, ограничивающее высоту кузова автотранспорта для проезда под мостовой аркой, и застрял под ней.

Как сообщил НИА «Нижний Новгород» замначальника ОПБДД и ОАР УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области Дмитрий Мацкевич, владельцу или водителю автотранспорта грозит штраф от 500 рублей за невыполнение требований по ограничению высоты для грузового транспорта, а также возмещение материального ущерба за порчу лестницы.