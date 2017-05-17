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18:30 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани пассажирка в «красном автобусе» избила кондуктора

В Казани в «красном автобусе» маршрута № 43 44-летняя Инна Т. избила 36-летнюю женщину-кондуктора, об этом происшествии, случившемся около 11 часов 25 апреля, сообщил источник ProKazan.ru.

Источник: Prokazan.ru

 — В пути между остановками «Пожарского» и «Суворова» между женщинами произошел конфликт, в ходе которого пассажирка напала на кондуктора и нанесла ей множество ушибов — головы, поясницы, правого плеча, груди и правой ноги, — рассказал источник.

Пострадавшей женщине была оказана медпомощь, а полиция возбудила дело по статье «Побои».

Днем 16 мая в доме по улице Гудованцева была задержана подозреваемая, сейчас она находится под подпиской о невыезде. Продолжается расследование уголовного дела.

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