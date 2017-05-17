В Казани пассажирка в «красном автобусе» избила кондуктора

— В пути между остановками «Пожарского» и «Суворова» между женщинами произошел конфликт, в ходе которого пассажирка напала на кондуктора и нанесла ей множество ушибов — головы, поясницы, правого плеча, груди и правой ноги, — рассказал источник.

Пострадавшей женщине была оказана медпомощь, а полиция возбудила дело по статье «Побои».

Днем 16 мая в доме по улице Гудованцева была задержана подозреваемая, сейчас она находится под подпиской о невыезде. Продолжается расследование уголовного дела.