В Воронежской области мужчина получил 400 часов исправительных работ за кражу игрушки
Сорокалетнему жителю Калача понравился Микки Маус за 1,5 тыс рублей.
Сорокалетнему жителю Калача понравился Микки Маус за 1,5 тыс рублей.
Калачеевский районный суд приговорил 40-летнего местного жителя к 400 часам исправительных работ за попытку украсть мягкую игрушку из магазина. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в суде в среду, 17 мая.
Мужчина сорвал Микки Мауса, подвешенного к потолку в магазине, 13 февраля 2017 года. Калачеевец попытался сбежать с игрушкой, но его догнала и задержала продавец. Стоимость игрушки — 1,5 тыс. рублей.
Подсудимый объяснил кражу тем, что ему понравился диснеевский герой. Медицинская экспертиза показала, что в момент совершения преступления мужчина был трезв. Гособвинение настаивало на реальном лишении свободы, но суд назначил исправительные работы. Калачеевца осудили по ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ст. 161 (грабеж). До этого мужчина был судим за кражу ноутбука и мотоцикла.