В Воронежской области мужчина получил 400 часов исправительных работ за кражу игрушки

Калачеевский районный суд приговорил 40-летнего местного жителя к 400 часам исправительных работ за попытку украсть мягкую игрушку из магазина. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в суде в среду, 17 мая.

Мужчина сорвал Микки Мауса, подвешенного к потолку в магазине, 13 февраля 2017 года. Калачеевец попытался сбежать с игрушкой, но его догнала и задержала продавец. Стоимость игрушки — 1,5 тыс. рублей.

Подсудимый объяснил кражу тем, что ему понравился диснеевский герой. Медицинская экспертиза показала, что в момент совершения преступления мужчина был трезв. Гособвинение настаивало на реальном лишении свободы, но суд назначил исправительные работы. Калачеевца осудили по ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ст. 161 (грабеж). До этого мужчина был судим за кражу ноутбука и мотоцикла.