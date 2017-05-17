В Дивееве полицейские спасли тонущую в реке женщину

Полицейские спасли тонущую женщину в Дивееве, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

Ночью 9 мая к сотрудникам ДПС обратился мужчина, заявивший о происшествии на реке Вичкинза.

Старший инспектор ДПС старший лейтенант полиции Анатолий Яшнов и инспектор ДПС капитан полиции Вячеслав Куликов незамедлительно выехали на место происшествия, по дороге, сообщив о случившемся в дежурную часть. Не дожидаясь прибытия экстренных служб, сотрудники спасли тонущую женщину, которую с переохлаждением сразу же доставили в больницу.

52-летняя потерпевшая рассказала, что оступилась в темноте и упала с крутого склона в воду. Руководство МО МВД России «Дивеевский» намерено поощрить сотрудников, спасших жизнь человеку.