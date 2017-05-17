Экс-сотрудника МВД Захарченко заподозрили в получении взятки в $800 тысяч

«Следствие подозревает, пока не предъявило обвинение Захарченко в получении взятки от (хозяина ресторана “Ла Маре” — ИФ) господина Дусса в размере 800 тысяч долларов и дисконтной карты ресторана Ла Маре», — сообщил адвокат Александр Горбатенко в суде.

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU — Следствие подозревает полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко в еще одном эпизоде коррупции — получении взятки в $800 тысяч.

Он также заявил, что следствие арестовало по делу его подзащитного имущество «иных людей» на 1 млрд рублей, не уточнив, кто именно является его собственником. При этом адвокат подчеркнул, что «эти деньги (стоимость имущества — ИФ) не соразмерны вменяемым Захарченко преступлениям».

В среду Мосгорсуд рассматривает апелляционную жалобу на продление ареста счетов на $16 млн по делу Захарченко.

При рассмотрении вопроса о продлении ареста Захарченко 2 марта в Басманном суде Москвы следователь сообщил, что экс-полицейский стал подозреваемым еще по двум эпизодам взятки в особо крупном размере (ч.6, ст. 290 УК РФ), но тогда не стал раскрывать подробностей.

Захарченко инкриминируется получение взятки (ст. 290 УК РФ), злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 294 УК РФ). Он находится под стражей с 10 сентября 2016 года.