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18:50 (мск), источник: Интерфакс

Экс-сотрудника МВД Захарченко заподозрили в получении взятки в $800 тысяч

В 2016 году в квартире работавшего в антикоррупционном главке полковника обнаружили 8,5 млрд в рублевом эквиваленте.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU — Следствие подозревает полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко в еще одном эпизоде коррупции — получении взятки в $800 тысяч.

«Следствие подозревает, пока не предъявило обвинение Захарченко в получении взятки от (хозяина ресторана “Ла Маре” — ИФ) господина Дусса в размере 800 тысяч долларов и дисконтной карты ресторана Ла Маре», — сообщил адвокат Александр Горбатенко в суде.

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Он также заявил, что следствие арестовало по делу его подзащитного имущество «иных людей» на 1 млрд рублей, не уточнив, кто именно является его собственником. При этом адвокат подчеркнул, что «эти деньги (стоимость имущества — ИФ) не соразмерны вменяемым Захарченко преступлениям».

В среду Мосгорсуд рассматривает апелляционную жалобу на продление ареста счетов на $16 млн по делу Захарченко.

При рассмотрении вопроса о продлении ареста Захарченко 2 марта в Басманном суде Москвы следователь сообщил, что экс-полицейский стал подозреваемым еще по двум эпизодам взятки в особо крупном размере (ч.6, ст. 290 УК РФ), но тогда не стал раскрывать подробностей.

Захарченко инкриминируется получение взятки (ст. 290 УК РФ), злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 294 УК РФ). Он находится под стражей с 10 сентября 2016 года.

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В рамках уголовного дела в отношении Захарченко в его жилищах и на рабочем месте были проведены обыски, в результате которых изъята валюта на общую сумму 9 млрд рублей, происхождение этих денежных средств следователи будут выяснять в ходе следствия.

Обвиняемый заявляет, что не имеет никакого отношения к этим деньгам. Также он отвергает обвинение во взятке в 7 млн руб. По словам Захарченко, он стал жертвой провокации спецслужб, но готов помочь в поиске владельцев обнаруженных миллиардов.

Позднее СМИ сообщили о том, что Захарченко якобы является участником группы, монополизировавшей строительные подряды компании «Российские железные дороги» (РЖД). Между тем, источник в правоохранительных органах сообщил «Интерфаксу», что это не соответствует действительности, а более 8 млрд рублей, изъятые в ходе обыска, являются частью денежных средств, выведенных обманным путем из активов Нота-банка.

Комментарии
5
Виктор Гущин
А чего тут комментировать, если страной вот уже третье десятилетие правит генетически порочная власть. Это я не сейчас придумал, в связи с очередной позорной информацией о тотальном воровстве среди властьимущих и их охранников, а написал в опубликонной в "Литературной газете" статье "Надо ломать судьбу, а не менять политиков" (См. "ЛГ", № 45, 1997 г.), признанной лучшей публикацией года . Сегодня, через тридцать лет, вынужден опять воспроизвести ключевую формулировку тогдашней публикации: " Я российскую власть не люблю. На корню и в семенах. Особенно после того как понял: она генетически порочна, поскольку всегда была, есть и будет основана на лжи" .
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xo ppy
А вот интересно-при Сталине сколько часов или минут он бы прожил...
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СТРАНник
Не жди его, мама, продажного сына.
Ваш сын не такой, как был вчера.
Его засосала коррупционная трясина,
И жизнь его - вечная игра..
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