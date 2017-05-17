«55 человек и вертолёт»: как тушили пожар на заводе «Грюнвальд» в Калининграде
Днём в среду, 17 мая, на территории завода «Грюнвальд» в Калининграде произошло крупное возгорание. Информация о ЧС поступила в 13:36.
Днём в среду, 17 мая, на территории завода «Грюнвальд» в Калининграде произошло крупное возгорание. Информация о ЧС поступила в 13:36.
Пожар охватил 1000 квадратных метров здания, где производили полуприцепы. На место выехали 34 специалистов МЧС. Всего в ликвидации огня участвовали 55 человек и 17 единиц техники. Пожару присвоили повышенный ранг 1 БИС.
Как сообщили корреспонденту Калининград.Ru в
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего и причины пожара.