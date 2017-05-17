«55 человек и вертолёт»: как тушили пожар на заводе «Грюнвальд» в Калининграде

Пожар охватил 1000 квадратных метров здания, где производили полуприцепы. На место выехали 34 специалистов МЧС. Всего в ликвидации огня участвовали 55 человек и 17 единиц техники. Пожару присвоили повышенный ранг 1 БИС.

Как сообщили корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе регионального управления МЧС, к тушению пожара привлекали вертолёт Ка-32. К 14:55 специалисты ликвидировали открытое горение. Никто из людей не пострадал.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего и причины пожара.