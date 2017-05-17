Солдат спас в Гродно девушку от суицида
Спасенную патрульный наряд передал прибывшей на место происшествия бригаде скорой медицинской помощи.
Спасенную патрульный наряд передал прибывшей на место происшествия бригаде скорой медицинской помощи.
МИНСК, 17 мая — Sputnik. Военнослужащий спас в Гродно девушку от самоубийства, сообщили Sputnik в МВД Беларуси.
Инцидент произошел на улице Щорса областного центра: сообщение о семейном скандале в одной из квартир поступило патрульному наряду.
«Патрульные прибыли на место вызова, войдя в квартиру, военнослужащие увидели распахнутые двери балкона и сидящую на перилах молодую девушку», — сказали в МВД.
По информации ведомства, жительница Гродно решила спрыгнуть
Спасенную патрульный наряд передал прибывшей на место происшествия бригаде скорой медицинской помощи.