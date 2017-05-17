Солдат спас в Гродно девушку от суицида

МИНСК, 17 мая — Sputnik. Военнослужащий спас в Гродно девушку от самоубийства, сообщили Sputnik в МВД Беларуси.

Инцидент произошел на улице Щорса областного центра: сообщение о семейном скандале в одной из квартир поступило патрульному наряду.

«Патрульные прибыли на место вызова, войдя в квартиру, военнослужащие увидели распахнутые двери балкона и сидящую на перилах молодую девушку», — сказали в МВД.

По информации ведомства, жительница Гродно решила спрыгнуть из-за конфликта, произошедшего с отцом. В МВД уточнили, что один из военнослужащих сумел быстро проникнуть на балкон и схватить девушку за руку.

Спасенную патрульный наряд передал прибывшей на место происшествия бригаде скорой медицинской помощи.