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18:36 (мск), источник: Noi.md

Автомобиль, преследуемый полицией, перевернулся в Яловенах

20-летний молодой человек попал в больницу, а двое мужчин среднего возраста задержаны после устроенного ими автопобега от представителей полиции.

Стремительно несущийся автомобиль Volvo экипаж Патрульной полиции заметил ранним утром на одной из улиц Кишинева. На требование блюстителей порядка остановиться водитель не отреагировал, и патрульные бросились в погоню.

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Преследовать лихачей полиции пришлось довольно долго. Volvo, выехавший за пределы города по трассе Кишинев — Новые Анены, полетел дальше, пытаясь избавиться от патрульных «на хвосте». Однако вблизи села Мисовка Яловенского района нарушитель все же не справился с управлением, автомобиль вылетел с трассы в поле и перевернулся. — Предполагаем, что за рулем Volvo был 33-летний мужчина, однако эта информация нуждается в уточнении.

Известно, что двое из троих находившихся в машине находились в состоянии алкогольного опьянения, — рассказала пресс-секретарь Инспектората полиции Яловен Сильвия Ветку.

Правоохранительные органы инициировали расследование инцидента. Статью, по которой накажут пьяных лихачей, еще предстоит определить.

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