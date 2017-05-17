Автомобиль, преследуемый полицией, перевернулся в Яловенах

Стремительно несущийся автомобиль Volvo экипаж Патрульной полиции заметил ранним утром на одной из улиц Кишинева. На требование блюстителей порядка остановиться водитель не отреагировал, и патрульные бросились в погоню.

Преследовать лихачей полиции пришлось довольно долго. Volvo, выехавший за пределы города по трассе Кишинев — Новые Анены, полетел дальше, пытаясь избавиться от патрульных «на хвосте». Однако вблизи села Мисовка Яловенского района нарушитель все же не справился с управлением, автомобиль вылетел с трассы в поле и перевернулся. — Предполагаем, что за рулем Volvo был 33-летний мужчина, однако эта информация нуждается в уточнении.

Известно, что двое из троих находившихся в машине находились в состоянии алкогольного опьянения, — рассказала пресс-секретарь Инспектората полиции Яловен Сильвия Ветку.

Правоохранительные органы инициировали расследование инцидента. Статью, по которой накажут пьяных лихачей, еще предстоит определить.