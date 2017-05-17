Пассажирам, пострадавшим в ДТП с маршруткой в Омке, пообещали компенсации до 2 млн рублей

Компания «Согласие», на которой застрахована ответственность владельца маршрутки № 323, попавшей в крупное ДТП на улице Гагарина, взяла на себя обязательства по выплате возмещений пострадавшим пассажирам.

Они имеют права на компенсации в размере до 2 млн рублей. Однако предварительно аварию должны признать страховым случаем.

— Чтобы получить выплаты, пассажиры должны написать заявление в страховую компанию и предоставить следующие документы: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, справку о ДТП, выданную ГИБДД, либо документ от перевозчика о произошедшем событии и документы из медучреждения с указанием характера полученных травм, диагноза и периода нетрудоспособности, — сообщается на сайте компании.

Размеры компенсаций зависят от вида травмы и степени её сложности, при этом минимальная травма — ушиб или ссадина — оценивается в 1 тыс. рублей.

Напомним, 17 мая около 13:00 дня на улице Гагарина «Мерседес» под управлением 44-летней женщины столкнулся с пассажирским микроавтобусом № 323, в салоне которого находились 14 человек. Омичка при попытке перестроиться в другой ряд не уступила дорогу маршрутке, в результате последняя врезалась в бетонный столб. Пострадали 11 пассажиров. Двое из них находятся в реанимации.