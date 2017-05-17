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23:11 (мск), источник: Om1.ru

Пассажирам, пострадавшим в ДТП с маршруткой в Омке, пообещали компенсации до 2 млн рублей

Выплаты полагаются, если аварию признают страховым случаем.

Компания «Согласие», на которой застрахована ответственность владельца маршрутки № 323, попавшей в крупное ДТП на улице Гагарина, взяла на себя обязательства по выплате возмещений пострадавшим пассажирам.

Они имеют права на компенсации в размере до 2 млн рублей. Однако предварительно аварию должны признать страховым случаем.

— Чтобы получить выплаты, пассажиры должны написать заявление в страховую компанию и предоставить следующие документы: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, справку о ДТП, выданную ГИБДД, либо документ от перевозчика о произошедшем событии и документы из медучреждения с указанием характера полученных травм, диагноза и периода нетрудоспособности, — сообщается на сайте компании.

Размеры компенсаций зависят от вида травмы и степени её сложности, при этом минимальная травма — ушиб или ссадина — оценивается в 1 тыс. рублей.

Напомним, 17 мая около 13:00 дня на улице Гагарина «Мерседес» под управлением 44-летней женщины столкнулся с пассажирским микроавтобусом № 323, в салоне которого находились 14 человек. Омичка при попытке перестроиться в другой ряд не уступила дорогу маршрутке, в результате последняя врезалась в бетонный столб. Пострадали 11 пассажиров. Двое из них находятся в реанимации.

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Две пассажирки маршрутки, в которую в центре Омска врезался «Мерседес», находятся в реанимации
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