Грузовик в Алматы снес ограждение и перевернулся

По словам очевидцев, грузовик двигался по Восточной объездной автомобильной дороге. В районе развязки (пересечение с ул. Толе би) справа неожиданно выскочил Volkswagen Golf, который вообще должен был пропустить ехавший «ЗиЛ» — он двигался по главной дороге. Водитель грузовика, чтобы избежать столкновения, резко повернул влево. Многотонную машину понесло через все полосы, в результате «ЗиЛ» снес разделительное ограждение и опрокинулся на газон.

Женщина, управлявшая «народным автомобилем», поспешила скрыться с места ДТП. Попытка провалилась: ее догнали и вернули обратно очевидцы аварии. Известно, что никто из участников этого столкновения не пострадал.