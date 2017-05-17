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19:24 (мск), источник: Newtimes.kz

Грузовик в Алматы снес ограждение и перевернулся

В Алматы автоледи спровоцировала ДТП. После этого она попыталась скрыться с места происшествия, передает patrul.kz.

Источник: Newtimes.kz

По словам очевидцев, грузовик двигался по Восточной объездной автомобильной дороге. В районе развязки (пересечение с ул. Толе би) справа неожиданно выскочил Volkswagen Golf, который вообще должен был пропустить ехавший «ЗиЛ» — он двигался по главной дороге. Водитель грузовика, чтобы избежать столкновения, резко повернул влево. Многотонную машину понесло через все полосы, в результате «ЗиЛ» снес разделительное ограждение и опрокинулся на газон.

Женщина, управлявшая «народным автомобилем», поспешила скрыться с места ДТП. Попытка провалилась: ее догнали и вернули обратно очевидцы аварии. Известно, что никто из участников этого столкновения не пострадал.

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