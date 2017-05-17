Пропавшую девочку-подростка более 10 дней ищут в Гродно
В «ЦентрСпас» просят граждан, которые
В «ЦентрСпас» просят граждан, которые
МИНСК, 17 мая — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов и волонтеры более десяти дней разыскивают пропавшую
По информации отдела внутренних дел администрации Ленинского района областного центра, Маргарита Шумел 2001 года рождения ушла из дома 6 мая текущего года.
«Ее местонахождение до настоящего времени не известно», — сообщили волонтеры.
По информации собеседников Sputnik, на вид пропавшей около 15 лет, она имеет худощавое телосложение, рост — около 160 сантиметров, волосы прямые
В «ЦентрСпас» просят граждан, которые