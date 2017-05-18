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09:52 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Под Воронежем дети на прогулке нашли гранату для РПГ-7

Боеприпас для гранатомета уничтожат взрывотехники.

Дети нашли заряд от противотанкового гранатомета РПГ-7 во время прогулки недалеко от деревни Кривоборье Рамонского района. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил помощник главы администрации Рамонского района по ГО и ЧС Александр Долбилов во вторник, 16 мая.

По словам Александра Долбилова, ранее недалеко от деревни Кривоборье располагался полигон местного режимного учреждения.

— Один из мальчишек бегал с боеприпасом по улице со словами «у меня дубинка». Взрослые отобрали его у ребенка и сообщили о находке в Единую дежурно-диспетчерскую службу района. Мы сразу же выехали на место происшествия и изъяли заряд. Он находился в полностью снаряженном состоянии. Боеприпас будет уничтожен в установленном порядке специалистами поисково-спасательной службы, — рассказал Александр Долбилов.

Справка РИА «Воронеж»

Гранатомет РПГ-7 — советский многоразовый противотанковый ручной гранатомет. Был принят на вооружение в 1961 году и применяется до сих пор. Гранатомет эффективно использовался практически во всех вооруженных конфликтах с 1968 года, впервые его применили во Вьетнаме. Всего выпустили более 9 млн единиц РПГ-7.

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