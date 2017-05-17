Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скончалась 94-летняя народная артистка России Ирина Карташева
Треть россиян не доверяет врачам
Почему квартиры долго не продаются?
10 вещей, которых вы не увидите в счастливых семьях
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
Удар по баррелю: дна пропасти не видно? В чем причины и стоит ли ждать дальнейшего сокращения нефтяных котировок
Выступление россиянок поразило жюри британской «Минуты славы»
Скончалась 94-летняя народная артистка России Ирина Карташева
Названы первые площадки для переселения из хрущевок
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Дочь Газманова снялась в первой фотосессии: реакция фанатов
Садальский поругался с Максаковой в эфире Малахова
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
Волочкова впервые за много лет решилась на смену образа - СМИ
СМИ: похудевшая Максакова пришла на Евровидение
Новое поколение Lada 4x4: похоже, это будет кроссовер
Volvo готовит модель XC20
Фоторепортажи
8Дебаты Макрона и Ле Пен
12«Евровидение-2017»
8«Суперлюди» Японии
12Воспоминания Набережной Круазет
19:49 (мск), источник: РИА Новости

Названа страна с наибольшим процентом убийств на число населения

МЕХИКО, 17 мая — РИА Новости. Самое высокое процентное соотношение убийств к численности населения в мире зафиксировано в Гондурасе — 85,7 убийства на 100 тысяч жителей, говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Источник: AP 2017

По данным организации, второе место занимает Сальвадор (63,2), на третьем находится Венесуэла (51,7). Вся первая десятка стран с самыми высокими показателями занята государствами Латинской Америки и Карибского бассейна — Колумбией (48,8), Белизом (37,2), Гватемалой (36,2), Ямайкой (35,2), Тринидадом-и-Тобаго (32,8), Бразилией (30,5) и Доминиканской республикой (30,2).

Читайте также
В Сальвадоре впервые за два года не произошло ни одного убийства за сутки

«Уровень убийств в Латинской Америке значительно выше, чем в других регионах мира, можно сказать, что четверть мировых убийств происходит в Америке, хотя там живет только 10% мирового населения», — приводит ЭФЭ заявление координатора по анализу здоровья и смертности ВОЗ Колина Матэрса.

Примечательно, что в списке лидеров нет Мексики, в которой власти давно ведут кровавую борьбу с многочисленными наркокартелями. Недавно мексиканские власти возмутились докладом британского Международного института стратегических исследований, согласно данным которого, за год в Мексике зафиксировано 23 тысячи насильственных смертей, что ставит страну на второе место в мире по этому показателю после Сирии (50 тысяч убийств).

Согласно данным мексиканской стороны, имеющаяся статистика никак не позволяла отнести Мексику к числу стран с самым высоким уровнем насилия. Так, исходя из официальных оценок ООН за 2014 год, только в Латинской Америке такие страны как Гондурас, Венесуэла, Белиз, Колумбия и Бразилия опережали Мексику по данным показателям. Там было зарегистрировано количество убийств на 100 тысяч населения в соответственно 90,4, 53,7, 44,7, 30,8 и 25,2 человека. В Мексике данный показатель составил всего 16,4 на 100 тысяч жителей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
Гости Евровидения оставили киевские отели без дополнительного заработка
ЕС предоставил Украине безвизовый режим
Объявлен состав нового правительства Франции
Украинцы установили рекорд посещаемости «ВКонтакте»
Конгрессмен предложил запустить процедуру импичмента Трампа
Сборная России провела три лишних часа на вокзале в Кельне
Дмитрия Захарченко заподозрили в получении взятки в $800 тысяч
Актера Олега Видова похоронят в Голливуде
Спорт
«Красная машина», которую мы не знаем На групповом этапе сборная России громила аутсайдеров, но потеряла очки в играх с конкурентами. Почему мы ничего не знаем о команде Знарка?
Авто
Треть водителей готовы отказаться от своих авто Потребители все чаще говорят о том, что хотели бы сделать свой выбор в пользу каршеринговых и мобильных сервисов
Hi-Tech
Новые телефоны Nokia 3310 раскупили за один день Телефон оказался очень популярным. Покупатели буквально сметают новинку, несмотря на весьма спорный функционал аппарата
Кино
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни» Актриса играет главную роль в новом историческом сериале канала «Россия 1»
Недвижимость
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Почему квартиры долго не продаются?
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Счастливая случайность спасла выпавшего из окна 2-летнего ребенка Малыша поймал на руки случайно оказавшийся под окном приятель его отца.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь