В Харькове во время акции равенства произошли стычки, несколько полицейских травмированы

В Харькове во время акции равенства произошли стычки, в результате которых травмированы несколько полицейских. Об этом сообщает «Громадське. Харьков».

«17 мая в Харькове несколько десятков молодых людей в балаклавах и спортивной одежде напали на участников акции против гомофобии, бифобии и трансфобии, которая должна была состояться возле Дворца Браков», — говорится в сообщении.