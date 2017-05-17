В Харькове во время акции равенства произошли стычки, несколько полицейских травмированы
Двое нападавших задержаны.
Двое нападавших задержаны.
В Харькове во время акции равенства произошли стычки, в результате которых травмированы несколько полицейских. Об этом сообщает «Громадське. Харьков».
«17 мая в Харькове несколько десятков молодых людей в балаклавах и спортивной одежде напали на участников акции против гомофобии, бифобии и трансфобии, которая должна была состояться возле Дворца Браков», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что в участников акции бросали «зеленкой», сожгли флаг ЛГБТ и оплевали человека в инвалидной коляске, который кричал: «Сделайте пандусы».
Полиция вывела организаторов акции, нападающие пытались заблокировать полицейскую машину. Кроме того, противники акции напали на правоохранителей и начали бросать в них камни.
По предварительным данным, несколько сотрудников полиции травмированы, задержаны минимум двое нападающих.
Напомним, Европейский Союз решительно осуждает дискриминацию и насилие по отношению к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации (ЛГБТ), заявила во вторник глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини.