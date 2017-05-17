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21:04 (мск), источник: 112.ua

В Харькове во время акции равенства произошли стычки, несколько полицейских травмированы

Двое нападавших задержаны.

В Харькове во время акции равенства произошли стычки, в результате которых травмированы несколько полицейских. Об этом сообщает «Громадське. Харьков».

«17 мая в Харькове несколько десятков молодых людей в балаклавах и спортивной одежде напали на участников акции против гомофобии, бифобии и трансфобии, которая должна была состояться возле Дворца Браков», — говорится в сообщении.

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Также сообщается, что в участников акции бросали «зеленкой», сожгли флаг ЛГБТ и оплевали человека в инвалидной коляске, который кричал: «Сделайте пандусы».

Полиция вывела организаторов акции, нападающие пытались заблокировать полицейскую машину. Кроме того, противники акции напали на правоохранителей и начали бросать в них камни.

По предварительным данным, несколько сотрудников полиции травмированы, задержаны минимум двое нападающих.

Напомним, Европейский Союз решительно осуждает дискриминацию и насилие по отношению к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации (ЛГБТ), заявила во вторник глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини.

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