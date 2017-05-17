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21:42 (мск), источник: Sputnik.by

Пожар произошел на полоцком ОАО «Стекловолокно»

Очевидцы утверждают, что в одном из цехов предприятия была уничтожена огнем печь, используемая в производстве.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 17 мая — Sputnik. Пожар произошел на территории полоцкого предприятия ОАО «Полоцк-Стекловолокно», сообщили в социальных сетях очевидцы.

Дым над производственными цехами завода появился около 17:00 среды.

Как проинформировали очевидцы, на ОАО загорелся 12-й цех, при этом была повреждена восьмая стекловаренная печь, расположенная в помещении, и частично повреждена седьмая.

Sputnik пока не удалось получить комментарий МЧС о произошедшем на предприятии ЧП.

Предприятие входит в состав концерна «Белнефтехим» и занимается производством стекловолокна и материалов из него. Продукция завода поставляется в более чем 50 стран мира.

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