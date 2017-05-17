Ранившему ОМОНовцев мозырскому рецидивисту грозит расстрел

«Фигурант очень рассчитывал стать “смотрящим” за Мозырем и периодически он выезжал в страны ЕС, где в составе международной организованной преступной группы грабил банки», — сказали в МВД.

Мужчина не единожды задерживался полицейскими в Германии, несколько раз был в тюрьме, но его депортировали.

В МВД уточнили, что по факту произошедшего 30 апреля в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по п. 1 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси (покушение на убийство двух и более лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности): санкция данной статьи предусматривает весьма жесткое наказание — лишение свободы на срок до 25 лет, пожизненное заключение или смертная казнь.