Ранившему ОМОНовцев мозырскому рецидивисту грозит расстрел
Задержанный, по информации милиции, грабил в ЕС банки и магазины и не единожды задерживался полицейскими в Германии.
Задержанный, по информации милиции, грабил в ЕС банки и магазины и не единожды задерживался полицейскими в Германии.
МИНСК, 17 мая — Sputnik. Жителю Мозыря, ранившему при задержании сотрудников ОМОН, грозит высшая мера наказания, сообщила
Инцидент в райцентре произошел утром 30 апреля: сотрудники ГУБОПиК МВД при поддержке бойцов ОМОН задержали 30-летнего рецидивиста, который нанес удары ножом двум милиционерам.
«Фигурант очень рассчитывал стать “смотрящим” за Мозырем и периодически он выезжал в страны ЕС, где в составе международной организованной преступной группы грабил банки», — сказали в МВД.
Мужчина не единожды задерживался полицейскими в Германии, несколько раз был в тюрьме, но его депортировали.
В МВД уточнили, что по факту произошедшего 30 апреля в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по п. 1 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси (покушение на убийство двух и более лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности): санкция данной статьи предусматривает весьма жесткое наказание — лишение свободы на срок до 25 лет, пожизненное заключение или смертная казнь.