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23:09 (мск), источник: Sputnik.by

Ранившему ОМОНовцев мозырскому рецидивисту грозит расстрел

Задержанный, по информации милиции, грабил в ЕС банки и магазины и не единожды задерживался полицейскими в Германии.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 17 мая — Sputnik. Жителю Мозыря, ранившему при задержании сотрудников ОМОН, грозит высшая мера наказания, сообщила пресс-служба МВД Беларуси.

Инцидент в райцентре произошел утром 30 апреля: сотрудники ГУБОПиК МВД при поддержке бойцов ОМОН задержали 30-летнего рецидивиста, который нанес удары ножом двум милиционерам.

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«Фигурант очень рассчитывал стать “смотрящим” за Мозырем и периодически он выезжал в страны ЕС, где в составе международной организованной преступной группы грабил банки», — сказали в МВД.

Мужчина не единожды задерживался полицейскими в Германии, несколько раз был в тюрьме, но его депортировали.

В МВД уточнили, что по факту произошедшего 30 апреля в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по п. 1 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси (покушение на убийство двух и более лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности): санкция данной статьи предусматривает весьма жесткое наказание — лишение свободы на срок до 25 лет, пожизненное заключение или смертная казнь.

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