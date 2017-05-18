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01:13 (мск), источник: РИА Новости

В Волгограде дом, пострадавший от взрыва газа, будет полностью снесен

СОЧИ, 17 мая — РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Дом в Волгограде, подъезды которого обрушились при взрыве газа, не пригоден для жизни и будет полностью снесен, сообщил журналистам по итогам заседания оперативного штаба губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Источник: РИА Новости

Как сообщалось ранее, эксперты уже сделали вывод, что третий и четвертый подъезды дома, обрушившегося при взрыве бытового газа, восстановлению не подлежат. Эта часть дома точно будет снесена. После оценки экспертов было принято решение по второй части дома.

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«В ходе рабочего совещания было заслушано мнение экспертов по состоянию здания. Заключение экспертов однозначное — здание не подлежит восстановлению и не предназначено для проживания людей. Принято решение о сносе этого здания», — заявил Бочаров.

Спасатели через балкон эвакуировали жильца обрушившегося дома в Волгограде.

Он добавил, что люди, которые потеряли свое жилье, на данный момент находятся в пунктах временного размещения и в гостиницах, часть находится у родственников и друзей. Все обеспечены горячим питанием и транспортом.

В результате обрушения 16 мая третьего подъезда жилого дома № 60 по Университетскому проспекту в Волгограде погибли четыре человека, 11 госпитализированы, полностью разрушены 12 квартир. По предварительным данным, взорвалась газовоздушная смесь, которая образовалась в ходе ремонтных работ.

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