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03:11 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморец угнал машину, разбил и лег спать

В Уссурийске у местного жителя похитили автомобиль марки Тойота Виста, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Гражданин передал автомобиль своему 23-летнему водителю, который оставил его на придомовой территории по улице Чкалова. Утром во дворе дома транспортного средства не оказалось.

Вскоре полицейские задержали 18-летнего ранее судимого местного жителя, снимающего соседнюю комнату в квартире вместе с водителем. Выяснилось, что пока водитель спал, он забрал из его комнаты ключи от автомашины.

Возле Воздвиженки парень съехал в кювет. Затем злоумышленник вернулся в квартиру и лег спать, положив ключи на место.

Автомобиль возвращен законному владелицу. Возбуждено уголовное дело — сообщает УМВД Приморья.

Михаил Грач.

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