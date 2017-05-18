Приморец угнал машину, разбил и лег спать

Гражданин передал автомобиль своему 23-летнему водителю, который оставил его на придомовой территории по улице Чкалова. Утром во дворе дома транспортного средства не оказалось.

Вскоре полицейские задержали 18-летнего ранее судимого местного жителя, снимающего соседнюю комнату в квартире вместе с водителем. Выяснилось, что пока водитель спал, он забрал из его комнаты ключи от автомашины.

Возле Воздвиженки парень съехал в кювет. Затем злоумышленник вернулся в квартиру и лег спать, положив ключи на место.

Автомобиль возвращен законному владелицу. Возбуждено уголовное дело — сообщает УМВД Приморья.

Михаил Грач.