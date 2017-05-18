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03:08 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровчанин бросил на тротуаре похищенный велосипед

В Хабаровске местный житель приехал на работу на горном велосипеде.

Припарковав его в одном из дворов на улице Льва Толстого, мужчина ушел. Этим воспользовался 29-летний злоумышленник. Он похитил велосипед, ущерб составил около 45 тысяч рублей.

Позже полицейские нашли транспортное средство на тротуаре на улице Запарина. Изучив записи с камер видеонаблюдения, установленных во дворе, стражи порядка задержали подозреваемого. Оказалось, что ранее он восемь раз привлекался к уголовной ответственности. Сейчас злоумышленник находится в изоляторе временного содержания, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

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