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04:12 (мск), источник: Губерния онлайн

Лишенный прав водитель на «Тойоте» сбил жительницу Хабаровского края

В Комсомольске-на-Амуре 18 мая примерно в десять часов вечера произошло ДТП. На проспекте Ленина напротив магазина «Бирюса» водитель на «Тойоте ХайЭйс» сбил женщину. Машина двигалась с улицы Васянина в сторону Первостроителей. Потерпевшая переходила дорогу в неустановленном месте, водитель не успел притормозить.

«Возможно, на тот факт, что он [водитель] ее не заметил, повлияли погодные условия — шел дождь, асфальт был мокрый и бликовал», — отмечает komcity.ru.

По словам очевидцев, женщина хаотично передвигалась по проезжей части и, возможно, была пьяна. В результате наезда она получила серьезные травмы и теперь находится в реанимации. Личность потерпевшей не установлена.

Водитель «Тойоты» был трезв, однако в ходе проверки выяснилось, что ранее он был лишен прав. Мужчину поместили в спецприемник, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru.

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