Лишенный прав водитель на «Тойоте» сбил жительницу Хабаровского края

«Возможно, на тот факт, что он [водитель] ее не заметил, повлияли погодные условия — шел дождь, асфальт был мокрый и бликовал», — отмечает komcity.ru.

По словам очевидцев, женщина хаотично передвигалась по проезжей части и, возможно, была пьяна. В результате наезда она получила серьезные травмы и теперь находится в реанимации. Личность потерпевшей не установлена.

Водитель «Тойоты» был трезв, однако в ходе проверки выяснилось, что ранее он был лишен прав. Мужчину поместили в спецприемник, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru.