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04:24 (мск), источник: ДЕЙТА

Судно из Владивостока горит в Охотском море

В Охотском море горит траулер «Капитан Чернов», сообщает ИА «Дейта».

27 членов экипажа эвакуированы на соседнее судно «Реал». Источник огня не найден, наблюдается сильное задымление.

Сообщается, что на помощь экипажу направлено спасательное судно «Суворовец», однако путь до места займет не менее двух дней. Траулер построен построен в 1993 году. Порт приписки судна — Владивосток.

Михаил Грач.

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