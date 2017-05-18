Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безрукова, Навка и дети Киркорова на премьере «Трио в перьях»
5 полезных эффектов сквернословия
Почему квартиры долго не продаются?
Иван Ургант показал фото повзрослевшей дочери
Дмитрию Шепелеву запретили покидать Россию
Турбулентность ясного неба Что случилось с российским лайнером в Таиланде
Пенелопа Крус стала блондинкой ради роли: первое фото в образе
Безрукова, Навка и дети Киркорова на премьере «Трио в перьях»
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
«Не ответил ни на один вопрос»: СМИ о пресс-конференции Порошенко
Садальский поругался с Максаковой в эфире Малахова
Дмитрию Шепелеву запретили покидать Россию
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
"Это мои девчата": Павел Воля показал Утяшеву с дочкой
СМИ: Волочкова восхитила фанатов сменой прически
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет
Автомобилисты и велосипедисты: права и обязанности
Фоторепортажи
8Дебаты Макрона и Ле Пен
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
11Война в карикатурах
04:39 (мск), источник: Baikal-info.ru

В лесах Иркутской области потушили шесть пожаров

В Иркутской области 17 мая ликвидировано шесть лесных пожаров.

На землях лесного фонда в Иркутской области 17 мая 2017 года ликвидировано шесть пожаров, в том числе один вновь обнаруженный на площади 1,5 га в Чунском районе. Как сообщает 18 мая пресс-служба правительства региона, также потушены ранее зарегистрированные очаги общей площадью 502 га: два пожара ликвидировано в Качугском, по одному — в Осинском, Боханском и Иркутском районах.

Кроме того, локализовано возгорание на площади 3 га в Жигаловском районе и остановлено на 45 га распространение огня в Качугском районе. Действующих пожаров на утро 18 мая в области не зарегистрировано.

Всего к обнаружению и тушению лесных пожаров 17 мая привлекли 100 человек, в том числе 15 пожарных-десантников, а также 30 единиц наземной техники. С самолета Ан-2 уточнялись площади ликвидированных пожаров в Качугском районе. Еще один Ан-2 был задействован для мониторинга лесопожарной обстановки в Жигаловском районе. Общий налет этих воздушных судов за сутки составил 4 часов 15 минут.

Инспекторы лесной охраны с начала года составили около 600 протоколов за нарушения правил пожарной безопасности в лесах, наложили 438 штрафов по статье 8.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях. В среду, 17 мая, инспекторы государственного пожарного надзора составили 20 протоколов за пренебрежение требованиями особого противопожарного режима в границах населенных пунктов и садоводств. Всего с 15 марта за это правонарушение оштрафовано пять юридических и 10 должностных лиц, а также 325 граждан, возбуждено 263 административных расследования.

По данным ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 18 мая на территории всей области высоких классов пожароопасности не прогнозируется.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
В США назначили спецпрокурора по делу о связи Трампа с Россией
Постпред США при ООН допустила повтор сценария Сирии в Венесуэле
Захарова назвала абсурдом публикации о встрече Лаврова и Трампа
В Волгограде снесут пострадавший от взрыва газа дом
Сборная России проведет матч 1/4 финала ЧМ по хоккею
Россияне смогут проверить использование персональных данных
США и ЕС не будут запрещать провоз гаджетов на рейсах из Европы
Спорт
Добрались с приключениями. Анонс четвертьфинала Россия - Чехия Сборная России в четверг проведет в Париже четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею против команды Чехии
Авто
Треть водителей готовы отказаться от своих авто Потребители все чаще говорят о том, что хотели бы сделать свой выбор в пользу каршеринговых и мобильных сервисов
Hi-Tech
Новые телефоны Nokia 3310 раскупили за один день Телефон оказался очень популярным. Покупатели буквально сметают новинку, несмотря на весьма спорный функционал аппарата
Кино
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни» Актриса играет главную роль в новом историческом сериале канала «Россия 1»
Недвижимость
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Где и как голосовать за будущее пятиэтажек?
Программу «Жилье для российской семьи» решено завершить
Россиянам уже не хватает денег на услуги ЖКХ
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Счастливая случайность спасла выпавшего из окна 2-летнего ребенка Малыша поймал на руки случайно оказавшийся под окном приятель его отца.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь