В лесах Иркутской области потушили шесть пожаров

На землях лесного фонда в Иркутской области 17 мая 2017 года ликвидировано шесть пожаров, в том числе один вновь обнаруженный на площади 1,5 га в Чунском районе. Как сообщает 18 мая пресс-служба правительства региона, также потушены ранее зарегистрированные очаги общей площадью 502 га: два пожара ликвидировано в Качугском, по одному — в Осинском, Боханском и Иркутском районах.

Кроме того, локализовано возгорание на площади 3 га в Жигаловском районе и остановлено на 45 га распространение огня в Качугском районе. Действующих пожаров на утро 18 мая в области не зарегистрировано.

Всего к обнаружению и тушению лесных пожаров 17 мая привлекли 100 человек, в том числе 15 пожарных-десантников, а также 30 единиц наземной техники. С самолета Ан-2 уточнялись площади ликвидированных пожаров в Качугском районе. Еще один Ан-2 был задействован для мониторинга лесопожарной обстановки в Жигаловском районе. Общий налет этих воздушных судов за сутки составил 4 часов 15 минут.

Инспекторы лесной охраны с начала года составили около 600 протоколов за нарушения правил пожарной безопасности в лесах, наложили 438 штрафов по статье 8.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях. В среду, 17 мая, инспекторы государственного пожарного надзора составили 20 протоколов за пренебрежение требованиями особого противопожарного режима в границах населенных пунктов и садоводств. Всего с 15 марта за это правонарушение оштрафовано пять юридических и 10 должностных лиц, а также 325 граждан, возбуждено 263 административных расследования.

По данным ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 18 мая на территории всей области высоких классов пожароопасности не прогнозируется.