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04:41 (мск), источник: AmurMedia.ru

Мотоциклиста выбили из седла в Южном микрорайоне Хабаровска

Потерпевшего с места происшествия увезла скорая.

Хабаровск, 18 мая, AmurMedia.

Легковой автомобиль и мотоцикл столкнулись на пересечении улиц Краснореченская и Репина в Южном микрорайоне Хабаровска. В результате происшествия пострадал водитель менее габаритного транспортного средства. Мужчине потребовалась помощь специалистов, сообщили ИА AmurMedia в отделении пропаганды ГИБДД по Хабаровску.

— Мужчина за рулем автомобиля Toyota Premio на регулируемом перекрестке Краснореченская — Репина при повороте налево на второстепенную улицу по зеленому сигналу светофора не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с мотоциклом Yamaha V Max, который двигался во встречном направлении. В результате происшествия пострадал водитель менее габаритного транспортного средства. Врачи диагностировали у 33-летнего потерпевшего ушибы, ссадины туловища, конечностей, растяжение шейного отдела позвоночника. Мужчину доставили на машине скорой помощи во вторую краевую больницу, — сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Хабаровску.

Примечательно, что при этом что мотоциклист за рулем только три года, тогда как владелец Toyota Premio водит машину ни много ни мало 13 лет. Однако внушительный стаж вождения пренебречь Правилами дорожного движения горожанину, увы, не помешал.

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