Морской вокзал Владивостока оцеплен из-за странного предмета

По информации УТ МВД России по ДВФО, на территории морского вокзала обнаружен подозрительный предмет. Мера никак не связана с гражданами КНДР. Туристы с парома гуляют по Владивостоку.

Как сообщает корреспондент ИА «Дейта», закрыта для посещения видовая площадка с тыльной стороны морского вокзала. Полицейские дежурят на месте происшествия.

Следующим пунктом для корейцев будет приграничный китайский город Хуньчунь.

Василий Кучин.