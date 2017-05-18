Морской вокзал Владивостока оцеплен из-за странного предмета
В день прибытия во Владивосток первого парома из КНДР здание Морвкзала было оцеплено полицией, сообщает ИА «Дейта».
В день прибытия во Владивосток первого парома из КНДР здание Морвкзала было оцеплено полицией, сообщает ИА «Дейта».
По информации УТ МВД России по ДВФО, на территории морского вокзала обнаружен подозрительный предмет. Мера никак не связана с гражданами КНДР. Туристы с парома гуляют по Владивостоку.
Как сообщает корреспондент ИА «Дейта», закрыта для посещения видовая площадка с тыльной стороны морского вокзала. Полицейские дежурят на месте происшествия.
Следующим пунктом для корейцев будет приграничный китайский город Хуньчунь.
Василий Кучин.