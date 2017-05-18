Красноярец напал на своего знакомого с топором из-за обиды

Житель Красноярска напал на своего приятеля с топором, затаив обиду. Инцидент произошел 16 мая около 7:00 на ул. Ключевской.

По данным СК РФ по Красноярскому краю, 34-летний мужчина решил убить своего 28-летнего приятеля из-за обиды. Подозреваемый взял топор и стал наблюдать в окно, когда его друг, проживающий с ним в одном доме, выйдет на улицу. Увидев обидчика, мужчина накинулся на него с топором, ударив несколько раз по голове и телу. Истекающий кровью парень смог добраться до ближайшего продуктового магазина и рассказать о нападении.

В полиции добавили, что конфликт между мужчинами возник во время совместного застолья. Злоумышленника удалось задержать «по горячим следам». Мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Заведено уголовное дело по статье «покушение на убийство». Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы. Данные о состоянии здоровья пострадавшего парня не уточняются.